Депутаты фракции "Просвещенная Армения" встретились с министром обороны Давидом Тонояном
16:13, 14 Январь, 2020
Депутаты фракции "Просвещенная Армения" Национального Собрания Республики Армения встретились с министром обороны Республики Армения Давидом Тонояном.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе партии, встреча прошла по инициативе парламентской фракции "Просвещенная Армения".
В ходе встречи были обсуждены изменения в министерстве обороны, а также вопросы, связанные с будущими реформами.
Был также обсужден ряд вопросов, связанных с внутренними и внешними вызовами Армении.
Давид Тоноян ответил на вопросы депутатов.