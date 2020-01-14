Депутаты фракции "Просвещенная Армения" Национального Собрания Республики Армения встретились с министром обороны Республики Армения Давидом Тонояном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе партии, встреча прошла по инициативе парламентской фракции "Просвещенная Армения".

В ходе встречи были обсуждены изменения в министерстве обороны, а также вопросы, связанные с будущими реформами.

Был также обсужден ряд вопросов, связанных с внутренними и внешними вызовами Армении.

Давид Тоноян ответил на вопросы депутатов.