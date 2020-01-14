Ученые нашли способ предотвратить ожирение

Ученые обнаружили, что блокирование клеточного рецептора AHR позволяет не только предотвратить, но и обратить вспять ожирение. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Obesity.

Ожирение, признанное глобальной эпидемией, напрямую связано с развитием таких онкологических заболеваний, как рак молочной железы, толстой кишки и поджелудочной железы. Поэтому поиском средств борьбы с ожирением занимаются в том числе врачи-онкологи,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Исследователи из Центра исследования рака Медицинского центра Дартмут-Хичкок в штате Нью-Гемпшир (США) обнаружили, что рецептор AHR, присутствующий практически во всех клетках и отвечающий в первую очередь за обнаружение широкого спектра токсических веществ, также играет важную роль в обмене веществ в организме.

Блокирование AHR не только предотвращало, но и устраняло ожирение и стеатоз печени у исследуемых мышей без видимых побочных эффектов. это может привести к появлению терапевтического метода лечения ожирения у людей.

В настоящее время авторы продолжают исследования, пытаясь выяснить, какие пищевые соединения, входящие в состав продуктов питания, активируют AHR, способствуя ожирению, и какую роль в этом играют кишечные бактерии.