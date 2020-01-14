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В прощании с Сулеймани в Иране приняли участие 25 млн человек

В прощании с Сулеймани в Иране приняли участие 25 млн человек

Около 25 млн человек приняли участие в церемониях прощания с командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касемом Сулеймани, которые проходили в разных городах Ирана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом во вторник заявил официальный представитель КСИР Рамазан Шариф.

"25 млн человек приняли участие в церемонии, а остальные из 80 млн населения Ирана также соболезновали в связи с этим событием", - цитирует его агентство Fars. По словам Шарифа, "когда тело генерала доставили в страну, церемонии прощания прошли в пяти городах: Ахвазе, Мешхеде, Тегеране, Куме и Кермане".

 

 




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