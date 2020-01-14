Положительное заключение комиссии НС по предложению о создании группы дружбы Армения-Узбекистан
14:55, 14 Январь, 2020
Постоянная комиссия НС по внешним отношениям дала положительное заключение по вопросу создания группы дружбы Армения-Узбекистан.
Как передает Арменпресс, предложение о создании группы будет обсуждено на заседании Совета НС Армении.
Вопрос создания в НС группы дружбы Армения-Узбекистан был принят единогласно на заседании постоянной комиссии парламента по внешним сношениям 14 января.