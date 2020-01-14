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Положительное заключение комиссии НС по предложению о создании группы дружбы Армения-Узбекистан

Положительное заключение комиссии НС по предложению о создании группы дружбы Армения-Узбекистан

Постоянная комиссия НС по внешним отношениям дала положительное заключение по вопросу создания группы дружбы Армения-Узбекистан.

Как передает Арменпресс, предложение о создании группы будет обсуждено на заседании Совета НС Армении.

Вопрос создания в НС группы дружбы Армения-Узбекистан был принят единогласно на заседании постоянной комиссии парламента по внешним сношениям 14 января.




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