Судебное заседание по делу Кочаряна и остальных отложено из-за отсутствия защитника

Судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других бывших чиновников отложено.

Как сообщает Арменпресс, заседание отложено из-за отсутствия защитника Юрия Хачатурова Миграна Погосяна.

Мигран Погосян не явился на заседание, заранее уведомив об этом председательствующую судью Анну Данибекян.

В своем заявлении он отметил, что суд игнорирует оскорбительные высказывания и угрозы в адрес защитников в ходе заседания, а также проявляет дискриминационное отношение к участникам судебного процесса.

По словам судьи Анны Данибекян, суд, изучив видеозапись предыдущего заседания, обнаружил, что никаких угроз в отношении защитников не звучало.

Следующее судебное заседание состоится 21 января в 13: 00.