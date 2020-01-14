Ретроспектива: советские газеты о погромах армян в Баку 14 января 1990 года

13 января 1990 года в столице Азербайджана, где проживает 250 тысяч армян, начались массовые погромы армян. Армянский народ переживал в Баку очередной геноцид, и для спасения ситуации направлял отчаянные письма руководителям великой советской империи, самые громкие из которых печатались в органе ЦК КПА, Верховного Совета Армянской ССР и Совета министров - в газете “Советакан Айастан”.

Арменпресс представляет цикл статей, посвященных памяти жертв погромов армян в Баку. 30 лет спустя, просматривая страницы истории, мы представим вам статьи, сообщения и слухи, опубликованные в эти дни в газетах об армянской резне и других связанных с ней темах.

Газета “Советакан Айастан”, 14 января

Письмо Михаилу Горбачеву

На следующий день после начала погромов армян в Баку, 14 января, газета “Советакан Айастан” впервые сообщила о зверствах, происходящих в Азербайджане.

“Председатель Верховного Совета СССР

товарищу МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ ГОРБАЧЕВУ

В результате вооруженных действий экстремистских сил Азербайджана, направленных против армянского населения в Баку, Шаумянском и Ханларском районах, селах Геташен, Азат, Камо и других населенных пунктах создано чрезвычайное положение. Есть человеческие жертвы, поджигаются и блокируются дороги и мосты, насильственно захватываются заложники. Страдают невинные дети, женщины и старики. Учитывая сложившуюся в регионе ситуацию, Верховный Совет Республики обращается к Вам с просьбой предпринять неотложные меры по обеспечению безопасности армянского населения, предотвратить варварские нападения, которые могут привести к непоправимым, катастрофическим последствиям во всем регионе.

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ АРМЯНСКОЙ ССР”.

Однако ответа и превентивных шагов Горбачева армянский народ должен был ожидать еще в течение нескольких дней, так как глава СССР в эти дни находился в Вильнюсе. Закрывая глаза на события, происходящие внутри собственной страны, он проводил встречи с рабочими и творческой интеллигенцией, выступал и произносил громкие речи, о чем свидетельствует статья Верховного Совета Армянской ССР под названием “Вместе решим наши общие проблемы”.

Азербайджанские нападения на села Азат и Геташен

Параллельно с погромами в столице Азербайджана 13 января азербайджанцы применили огнестрельное оружие и совершили нападение на армянонаселенные села Азат и Геташен Ханларского района Азербайджанской ССР. Согласно информации, опубликованной в газете, нападение было пресечено, жертв не было.

“В МИНИСТЕРСТВЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АРМ. ССР

Согласно данным, полученным от председателя сельского совета села Геташен Г. Гюрджяна, 13 января 1990 года группа лиц азербайджанской национальности, применив огнестрельное оружие, совершила нападение на армянонаселенные села Азат и Геташен Ханларского района Азербайджанской ССР.

По просьбе руководства Армении, Министерство внутренних войск СССР отправило на место происшествия наряды войск внутренних дел. Благодаря их активным действиям атака была пресечена, обеспечивается безопасность армянского населения. По сообщению начальника внутренних войск МВД СССР Ю. В. Шаталина, в упомянутых населенных пунктах жертв нет.

Как уже сообщалось, в последние дни ряд военнослужащих, защищая в Азербайджане армянское население, были ранены из огнестрельного оружия. В.В. Спиридонов госпитализирован в Научно-исследовательском институте травматологии и переломов Минздрава Армянской ССР, где и ему была проведена сложная операция. Состояние его здоровья удовлетворительно”.

ЗЖД решила прекратить железнодорожное сообщение с Арменией.

Народный фронт Азербайджана, организовавший погромы армян в Баку, в эти дни заявил о решении приостановить на месяц железнодорожное сообщение с Арменией. В номере от 14 января газеты “Советакан Айастан” были опубликованы комментарии первого замначальника Ереванского отделения ЗЖД А. Арояна корреспонденту Арменпресс Э. Шахназаряну.

ПОЛОЖЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Народный фронт Азербайджана заявил, что он принял решение на месяц приостановить железнодорожное сообщение с Арменией.

Первый замначальника отделения г. Еревана А. Ароян корреспонденту Арменпресс Э. Шахназаряну сообщил, что радикальные силы соседней республики таким образом в очередной раз прибегли к недопустимым методам оказания силового давления на нашу республику.

Этот беспрецедентный акт холодной войны был предпринят в то время, когда на приграничной с Азербайджаном территории постоянно совершаются провокации, происходят случаи угона скота, похищения мирных жителей и убийства людей. Начав новую блокаду Армянской ССР в Азербайджане, наверное, забыли гарантии данные на второй сессии Верховного Совета СССР 28 ноября 1989 г. председателем Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР. Есть постоянная эскалация напряженности, которая чревата непредвиденными последствиями. Ароян…”.

В номере газеты “Советакан Айастан” от 14 января нашли место также и сведения о выстрелах со стороны азербайджанцев на территории Нагорного Карабаха, о восстановлении исторической справедливости, выступлении Михаила Горбачева в Вильнюсе и даже о мирной жизни армянского народа.

30 лет назад благодаря трудной и патриотической работе журналистов, работавших в горячих точках, в условиях советской цензуры, в страницы истории были вписаны эти важные сведения из жизни армянского народа.

Норайр Шогикян