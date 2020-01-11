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Известны пары стартового турнира юбилейного первенства по шахматам среди мужчин

Известны пары стартового турнира юбилейного первенства по шахматам среди мужчин

В Шахматном доме имени Тиграна Петросяна состоялась жеребьевка   80-го юбилейного первенства  по шахматам Армении среди мужчин  и 75-го—  среди  женщин.

Как  передает Арменпресс, первый вице-президент Федерации шахмат Армении Смбат Лпутян пожелал успехов участникам церемонии, а также выразил надежду  на  интересную игру. Из заявленных ранее  участников  Мануэл Петросян и Тигран Петросян не будут участвовать в шахматном турнире из-за болезни.

В  первом туре мужского турнира выступят АрманПашикян-Арам Акопян, Айк Мартиросян-Ованес Габузян, Самвел Тер-Саакян-Завен Андриасян, Арман Микаелян-Шант Саргсян, Роберт Ованнисян-Мамикон Гарибян.

Следующие пары будут соревноваться  в 1-м туре женского чемпионата: Астхик Акопян-Мариам Аветисян, Анна Хачатрян-Сирануш Гукасян, Тереза Амбарян-Наре Аракелян, Сусанна Габоян-Мария Геворгян, Вероника Хачатрян-Мария Курсова.

Призовой фонд чемпионата Армении в этом году составляет около 9 миллионов драмов. Шахматисты, которые займут первые три позиции в мужском чемпионате, получат право участвовать в индивидуальном чемпионате Европы.

80-й и 75-й чемпионаты состоят из 9 туров,без  выходного дня. Финал -  20 января.

 

 

 

 

 

 

 

 




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