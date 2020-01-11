Известны пары стартового турнира юбилейного первенства по шахматам среди мужчин

В Шахматном доме имени Тиграна Петросяна состоялась жеребьевка 80-го юбилейного первенства по шахматам Армении среди мужчин и 75-го— среди женщин.

Как передает Арменпресс, первый вице-президент Федерации шахмат Армении Смбат Лпутян пожелал успехов участникам церемонии, а также выразил надежду на интересную игру. Из заявленных ранее участников Мануэл Петросян и Тигран Петросян не будут участвовать в шахматном турнире из-за болезни.

В первом туре мужского турнира выступят АрманПашикян-Арам Акопян, Айк Мартиросян-Ованес Габузян, Самвел Тер-Саакян-Завен Андриасян, Арман Микаелян-Шант Саргсян, Роберт Ованнисян-Мамикон Гарибян.

Следующие пары будут соревноваться в 1-м туре женского чемпионата: Астхик Акопян-Мариам Аветисян, Анна Хачатрян-Сирануш Гукасян, Тереза Амбарян-Наре Аракелян, Сусанна Габоян-Мария Геворгян, Вероника Хачатрян-Мария Курсова.

Призовой фонд чемпионата Армении в этом году составляет около 9 миллионов драмов. Шахматисты, которые займут первые три позиции в мужском чемпионате, получат право участвовать в индивидуальном чемпионате Европы.

80-й и 75-й чемпионаты состоят из 9 туров,без выходного дня. Финал - 20 января.