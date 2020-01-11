Армен Папикян выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ

В ходе специальной сессии Постоянного совета ОБСЕ постоянный представитель РА в ОБСЕ посол Армен Папикян выступил с речью — в ответ на послание действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра Албании и министра по европейским и иностранным делам Эди Рамы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения, посол Армен Папикян особо подчеркнул следующее:

▪Вновь подтвердил неизменную позицию Армении в отношении Хельсинкского Заключительного акта, повторив, что все попытки установить приоритеты или считать некоторые из них более фундаментальными или приоритетными обречены на провал.

▪ Приветствовал намерение албанского председательства сосредоточить внимание на вопросах, связанных с выполнением наших обязательств и обязанностей, подчеркнув при этом, что недопустимо предъявление условий или отклонение от их выполнения под видом различных оправданий, но, к сожалению, это неприемлемое явлениеимеет место быть в организации.

▪️Конфликт в Нагорном Карабахе касается народа Нагорного Карабаха - его физического выживания, его права на самоопределение и всех остальных прав человека. Армения призывает председательство Албании в сотрудничестве с сопредседательством Минской группы ОБСЕ установить прямые контакты с народом Нагорного Карабаха и его избранными представителями.

▪️ Привлек внимание Президиума к заявлению глав делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 декабря2019 года, в котором вновь подтверждается, что справедливое и стабильное урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно основываться на трех принципах, одобренных государствами-участниками ОБСЕ. Безоговорочная приверженность председательства Албании этим принципам, в том числе принципам равенства прав народов и права на самоопределение, имеет важнейшее значение для последовательности и непрерывности участия ОБСЕ.

▪️Подтвердил готовность Армении продолжать свое конструктивное участие в переговорном процессе – оставаясь верными в скромном, но позитивном опыте построения мер по укреплению доверия между всеми сторонами в конфликте.