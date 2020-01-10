Птицей-символом Армении в 2020 выбран черный аист

В результате голосования «Птица года-2020», объявленного Союзом охраны птиц Армении, черный аист выбран символизирующей год птицей. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу союза в Facebook.

Онлайн голосование началось в ноябре. Черный аист набрал 1090 из 3313 голосов.