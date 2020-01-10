Время в Ереване: 11:07:36,   10 Январь

Иран в пятницу начнет расшифровку "черных ящиков" украинского Boeing

Иран в пятницу начнет расшифровку "черных ящиков" украинского Boeing

Иран уже в пятницу приступит к расшифровке данных "черных ящиков" разбившегося самолета 737-800 "Международных авиалиний Украины", в случае неудачи готов принять помощь России, Канады, Франции и Украины, сообщило агентство IRNAсо ссылкой на организацию гражданской авиации Ирана.

"Сегодня начнется изучение "черного ящика" в лаборатории аэропорта Мехрабад, и, если Иран не сможет извлечь из него данные, он обратится к России, Франции, Канаде или Украине", - заявил глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации