Востоковед в течение года, двух лет не прогнозирует спокойствия на Ближнем Востоке

Директор Института востоковедения НАН РА, академик Рубен Сафрастян считает, что в ближайшие год-два на Ближнем Востоке не будет спокойствия.

Как передает Арменпресс, об этом Сафрастян сказал на пресс-конференции 10 января, коснувшись напряженной ситуации, сложившейся в последние дни между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами Америки и событий на территории Ирака.

“По моей оценке, первый этап конфликта между Ираном и Соединенными Штатами Америки завершен. Завершен тактический этап, и сейчас конфликт перейдет в стратегическую фазу. Иран очень четко заявил, что сделает все возможное, чтобы покончить с присутствием американских вооруженных сил на Ближнем Востоке. Это важная стратегическая цель, которую поставил перед собой Иран, большая цель, действительно имеющая и важные последствия. Думаю, что в течение 1 - 2 лет на Ближнем Востоке не будет спокойствия”, - сказал Сафрастян.

3 января Касем Сулеймани был убит американскими ВВС в окрестностях международного аэропорта Багдада. Распоряжение нанести удар отдал лично президент США Дональд Трамп. Вооруженные силы США заявили, что это была оборонительная операция для предотвращения дальнейших нападений на интересы США в регионе. США считают Сулеймани ответственным за одобрение проведения акций протеста перед посольством США в Багдаде 31 декабря, а президент США Трамп отметил, что Сулеймани “убил или тяжело ранил тысячи американцев”. Иранский телеканал Press TV сообщил, что Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал дать жесткий ответ виновным в убийстве Сулеймани, отметив, что Иран и другие страны региона отомстят США. Хаменеи также объявил 3 дня национального траура.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал эту операцию международным террористическим актом, совершенным со стороны США. Fox News со ссылкой на источники в Белом доме, Госдепартаменте и ВС США сообщил, что администрация президента США не исключает любой вариант дальнейшего развития событий, а глава Госдепартамента Майкл Помпео в телефонном разговоре с главой МИД Германии Хайко Маасом отметил, что Вашингтон учел любой ответ, который может последовать со стороны Ирана. В заявлении МИД Армении была выражена глубокая озабоченность в связи с событиями в Багдаде, было отмечено, что они могут поставить под угрозу региональный мир и дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и за его пределами. Армения выступает исключительно с позиций разрядки ситуации мирными средствами”, - заявили в МИД Армении.

8 января Иран выпустил ракеты по военным базам США в Ираке. Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не пострадал в результате ракетных ударов. При этом он сообщил, что США введут новые, более жесткие экономические санкции в отношении Ирана. “Пока я президент США, Ирану никогда не будет разрешено иметь ядерное оружие”, - сказал Трамп.

Президент США призвал союзников отказаться от ядерного соглашения с Ираном и работать над новым соглашением с Ираном, которое “сделает мир безопаснее”. В конце послания президент США обратился к народу и лидерам Ирана, сказав: “Мы хотим, чтобы у вас было большое будущее, такое будущее, которое вы заслуживаете, будущее в гармонии с народами мира. США готовы с распростертыми объятиями принять мир со всеми, кто ищет его”.