Национальная сборная Армении по футзалу проведет сборы
В преддверии отборочного этапа Евро-2022 сборная Армении по футзалу с 10 по 19 января в техническом центре ФФА/футбольной академии проведет сборы.
Главный тренер сборной Армении по футзалу Рубен Назаретян пригласил на сборы следующих футболистов:
Саро Галстян – “Лео”
Андраник Карапетян - “Лео”
Гарегин Машумян - “Лео”
Акоп Узунян - “Лео”
Эдвард Мкртчян - “Лео”
Гор Саргсян - “Лео”
Артур Мкртчян - “Лео”
Тигран Варданян – “Арарат-Армения”
Ваге Миракян - “Арарат-Армения”
Хачатур Микаелян - “Арарат-Армения”
Саркис Насибян - “Арарат-Армения”
Кельсон Винициус Франсиско Де Кампос – “Лео”
Виктор Сеиджи Мартинс де Соуза - без клуба
Энрике Коста Да Силва – “Кингершейм” (Франция)
Луан Мюллер Барбоса – “Асель Чопинзиньо” (Бразилия)
Давид Асланян – “Тюмень” (Россия)
Мамикон Восканян - МФА “Факел-ГСТ” (Россия)
Гамлет Манукян – “ЗИК Екатеринбург” (Россия)
Роберт Бояркин - МФКА “Корпорация-АСИ” (Россия)
Эмин Карабекианс – “Мобелкарими” (Иран)
Саркис Маргарян – “Борисов-900” (Беларусь).
Напомним, что в рамках сборов сборная Армении по футзалу проведет два товарищеских матча со сборной Молдовы. Матчи состоятся в техническом центре ФФА/Академии футбола 17-го января в 19: 00 и 18-го января в 16: 00.