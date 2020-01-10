Национальная сборная Армении по футзалу проведет сборы

В преддверии отборочного этапа Евро-2022 сборная Армении по футзалу с 10 по 19 января в техническом центре ФФА/футбольной академии проведет сборы.

Главный тренер сборной Армении по футзалу Рубен Назаретян пригласил на сборы следующих футболистов:

Саро Галстян – “Лео”

Андраник Карапетян - “Лео”

Гарегин Машумян - “Лео”

Акоп Узунян - “Лео”

Эдвард Мкртчян - “Лео”

Гор Саргсян - “Лео”

Артур Мкртчян - “Лео”

Тигран Варданян – “Арарат-Армения”

Ваге Миракян - “Арарат-Армения”

Хачатур Микаелян - “Арарат-Армения”

Саркис Насибян - “Арарат-Армения”

Кельсон Винициус Франсиско Де Кампос – “Лео”

Виктор Сеиджи Мартинс де Соуза - без клуба

Энрике Коста Да Силва – “Кингершейм” (Франция)

Луан Мюллер Барбоса – “Асель Чопинзиньо” (Бразилия)

Давид Асланян – “Тюмень” (Россия)

Мамикон Восканян - МФА “Факел-ГСТ” (Россия)

Гамлет Манукян – “ЗИК Екатеринбург” (Россия)

Роберт Бояркин - МФКА “Корпорация-АСИ” (Россия)

Эмин Карабекианс – “Мобелкарими” (Иран)

Саркис Маргарян – “Борисов-900” (Беларусь).

Напомним, что в рамках сборов сборная Армении по футзалу проведет два товарищеских матча со сборной Молдовы. Матчи состоятся в техническом центре ФФА/Академии футбола 17-го января в 19: 00 и 18-го января в 16: 00.