Стартуют чемпионаты Армении по шахматам

В Доме шахмат им. Тиграна Петросяна стартуют мужские и женские чемпионаты Армении. Как передает Арменпресс, мужской турнир собрал довольно сильный состав. 10 из 11 участников турнира – гроссмейстеры. Первым классифицированным шахматистом турнира является Роберт Ованнисян. Действующий чемпион Арман Пашикян по коэффициенту - 5-й.

В женском турнире участвуют 10 шахматисток. В числе участниц - 2 женских гроссмейстера, 2 женских международных мастера и 2 женских мастера ФИДЕ.

После годового перерыва за звание чемпиона поборется двукратная чемпионка Армении Мария Курсова, которая на турнире является шахматисткой со вторым коэффициентом. Первая классифицированная на турнире - Сирануш Гукасян. Действующая чемпионка Армении Мария Геворгян по коэффициенту - 4-я.