Во время выборов в Арцахе Погосян прогнозирует информационные атаки со стороны Азербайджана

Руководитель Международного центра человеческого развития Теван Погосян прогнозирует информационные атаки с азербайджанской стороны как в период парламентских выборов в Азербайджане, так и в период выборов, предстоящих в Арцахе. Как передает Арменпресс, подобное мнение Погосян высказал на состоявшейся пресс-конференции.

“Нужно сознавать, что как в период парламентских выборов в Азербайджане, так и в период выборов, предстоящих в Арцахе будут большие информационные потоки, и будут удары. В предвыборный период Азербайджан попытается нанести нам информационные удары”, - сказал Погосян и добавил, что нужно быть готовыми не допустить этого. Погосян в данном случае единство посчитал самым важным фактором. По его мнению, ключ к разрешению проблемы Арцаха находится в руках армянской стороны - Армении и Арцаха. “Если мы будем более мощными, то никаких изменений в этом вопросе я не прогнозирую, кроме случая, если мы не обеспечим нашу мощь и единство”, - сказал он.