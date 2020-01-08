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CNN: власти Ирака заранее предупредили США о том, по каким базам Иран нанесет удары

CNN: власти Ирака заранее предупредили США о том, по каким базам Иран нанесет удары

Власти в Багдаде заранее уведомили американских официальных лиц о том, по каким военным базам Иран нанесет ракетные удары. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду телеканал CNN.

По словам его дипломатического источника, Ирак заранее предупредил американскую сторону о том, какие базы будут атакованы. Как отмечает телеканал, исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди ранее заявил, что получил предупреждение от властей Ирана о том, что вскоре будут нанесены удары.

По сведениям источника телеканала, иранская сторона также сообщила иракцам, к каким базам не следует приближаться.

 

 




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БелТА

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