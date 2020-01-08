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Граждане семи стран были на борту упавшего в Иране самолета, пишут СМИ

Граждане семи стран были на борту упавшего в Иране самолета, пишут СМИ

Среди пассажиров разбившегося под Тегераном украинского самолета были граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским, сообщило в среду украинское интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источник,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

 

 

 

 




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