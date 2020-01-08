Мхитарян пройдет медицинское обследование

У капитана национальной сборной Армении по футболу и полузащитника “Ромы” Генриха Мхитаряна возможна новая травма.

Как передает Арменпресс, об этом пишет Calciomercato.com. Для выяснения степени тяжести травмы армянский футболист в ближайшие дни пройдет медицинское обследование. У Мхитаряна появились боли в левой области бедра. Возможно, он пропустит предстоящий матч “Ромы”, в котором соперником “волков” должен быть “Ювентус”. Матч состоится 12 января.

“Рома” в турнирной таблице с 35 очками занимает 4-е место.