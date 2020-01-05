США наращивают свое присутствие на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты Америки начали развертывание 4000 военнослужащих в 82-й воздушно-десантной дивизии в Кувейте.

КакпередаетАрменпресс, об этом сообщает агентство AssociatedPress.

Подразделение направляется для увеличения военного присутствия США на Ближнем Востоке – в связи с ростом напряженности в результате убийствагенерала КасемаСулеймани, командующего спецназом «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана, убитого 3 января в Ираке.

Агентство ссылается на Майка Бернса, официального представителя 82-й Воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил США. По его словам, на этой неделе в Кувейт уже отправлено 700 военнослужащих, еще 3500 ждут своей очереди.

AssociatedPress подчеркивает, что развертывание военного присутствия на Ближнем Востоке показывает, что Вашингтон насторожено относительно возможного возмездия Ирана за убийство Сулеймани.