Оппозиция требует возбудить дело против мэра Тбилиси из-за новогодней елки за миллион лари

Члены партии «Единое национальное движение» зарегистрировали в Генеральной прокуратуре Грузии две жалобы на мэра Тбилиси Каху Каладзе – оппозиционные депутаты столичного сакребуло (горсовета) требуют, чтобы следственное ведомство изучило его деятельность на предмет коррупционных сделок, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



Заявления касаются двух закупок мэрии, одна из которых уже состоялась. Речь идет о главной новогодней елке Тбилиси, стоимостью 304,8 тысячи евро (около 1 миллиона лари). Депутат сакребуло Леван Хабеишвили считает, что реальная стоимость елки, установленной на площади Первой Республики, в десять раз меньше суммы, потраченной на ее приобретение из бюджета.



«Один миллион лари заплатили за елку, рыночная стоимость которой, наверное, не превышает и ста тысяч. Именно поэтому важно, чтобы прокуратура расследовала траты бюджетных средств», — заявил Хабеишвили.



25-метровую елку для встречи 2020 года мэрия Тбилиси приобрела у итальянской компании IDO SRL. Она оказалась единственной фирмой, участвовавшей в тендере.



Каладзе лично ездил в Италию, чтобы проверить приобретенную елку и новогоднюю иллюминацию, на которую столичные власти потратили еще около 525 тысяч евро.



Елка понравилась далеко не всем жителям Тбилиси. После церемонии ее зажжения 25 декабря, конструкция стала темой интернет-мемов. Тысячи грузинских пользователи соцсетей писали, что елка не стоит затраченных на нее средств. Отвечая на эти замечания, Каладзе заявил, что лично ему елка очень нравится.