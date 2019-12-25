В музее “Эребуни” представлены найденные в бассейне Севана эксклюзивные археологические экспонаты

В зале временной экспозиции историко-археологического музея-заповедника “Эребуни” состоялось открытие временной экспозиции под названием “Археологическое наследие страны УЕДУРИЭТИУНИ”, посвященной памяти археолога Ашхарабека Калантара. В беседе с Арменпресс директор заповедника “Эребуни” Микаел Бадалян отметил, что на выставке представлены уникальные экспонаты, найденные в бассейне озера Севан.

«Мало кто знает, что в нашем высокогорье в юго-западной части Севана был такой регион - УЕДУРИЭТИУНИ. Интересно, что большая часть территории современной Армении была частью племенного союза этиуни, а уэдури является индоевропейским корнем water, что означает “водный этиуни”. Здесь представлены бесценные и уникальные украшения”, - сказал Бадалян.

Выставка организована в сотрудничестве с Институтом археологии и этнографии Национальной академии наук Республики Армения.

“Музей “Эребуни” имеет большую коллекцию в своих фондах, и жалко было, что эта коллекция не экспонировалась. В последние годы эта коллекция также была расширена, и, поскольку они были обнаружены нашими археологами, было очень логично, что в сотрудничестве с Институтом археологии и этнографии Национальной академии наук Армении мы решили осуществить такой интересный проект”, - сказал директор музея-заповедника.

Выставка оснащена панелями для фотографий и комментариев, которые делают презентацию более доступной.Выставка продлится до 30 марта.