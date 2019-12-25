Асмик Джалалян назначена судьей Суда первой инстанции общей юрисдикции Ширакской области
Указом президента Республики Армения Армена Саркисяна, Асмик Джалалян назначена судьей Суда первой инстанции общей юрисдикции Ширакской области. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента.
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