Санта-Клаус завершил свое 64-е турне по миру, сообщило NORAD

Санта-Клаус завершил свое очередное кругосветное путешествие, обрадовав подарками более 7,5 миллиарда детей и взрослых во всем мире. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

"Санта вернулся домой на Северный полюс!.. Увидимся в следующем году!" - сообщается в Twitter NORAD.

Как отмечается на сайте, в этом году Санта доставил 7 574 576 003 подарков жителям нашей планеты.

Санта-Клаус вылетел из своей резиденции на Северном полюсе 24 декабря около 12.30 мск на санях, запряженных девятью оленями. Перед транспортным средством стояла непростая задача – пронести над всем миром немалый груз, поскольку вес Санты составляет около 117 килограммов, а вес подарков исчисляется десятками тонн.