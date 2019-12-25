Впервые из госбюджета РА на работы по лесопосадкам выделено около 425 млн драмов

На всей территории Армении ведутся масштабные работы по лесопосадке и лесовосстановлению.

Как передает Арменпресс, об этом на итоговой пресс-конференции сказал министр окружающей среды Армении Эрик Григорян.

“Впервые из государственного бюджета РА было выделено 425 млн драмов на осуществление работ по лесовосстановлению и посадке леса на территории 150 га” - отметил Григорян.

По его словам, с 1 октября на 20 тысяч драмов повышена зарплата 611 сотрудников ГНКО “Армлес”, приобретено 1 видеозаписывающее устройство, 3 беспилотника и 8 камер ночной съемки.

На территории 45 га лесов административного района Норк Еревана планируется внедрить систему капельного орошения.