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Впервые из госбюджета РА на работы по лесопосадкам выделено около 425 млн драмов

Впервые из госбюджета РА на работы по лесопосадкам выделено около 425 млн драмов

На всей территории Армении ведутся масштабные работы по лесопосадке и лесовосстановлению.

Как передает Арменпресс, об этом на итоговой пресс-конференции сказал министр окружающей среды Армении Эрик Григорян.

“Впервые из государственного бюджета РА было выделено 425 млн драмов на осуществление работ по лесовосстановлению и посадке леса на территории 150 га” - отметил Григорян.

По его словам, с 1 октября на 20 тысяч драмов повышена зарплата 611 сотрудников ГНКО “Армлес”, приобретено 1 видеозаписывающее устройство, 3 беспилотника и 8 камер ночной съемки.

На территории 45 га лесов административного района Норк Еревана планируется внедрить систему капельного орошения.




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БелТА

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