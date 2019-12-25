Тариф на питьевую воду для потребителя останется прежним, государство не будет субсидировать

Тариф на воду для потребителей в Армении в 2020 году останется прежним. Однако в результате изменения базисного тарифа от 191 до 180 драмов государство уже не будет субсидировать. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Армении Гарегин Баграмян.

“Еще в начале года в результате активных переговоров с “Веолия Джур” можно было внести изменения в соответствующие базисные тарифы. После подачи очередной заявки на корректировку тарифов с 1 января 2020 года мы вновь имеем подтверждение действующих тарифов для потребителей. Однако, если для 2019 года комиссией был установлен суммарный тариф в 191 драм, и государство субсидировало 11 драмов, то сейчас уже подтвержден действующий с 1 января 2020 года тариф в 180 драм для потребителей, а вопрос субсидирования со стороны государства больше не ставится”, - сказал Баграмян.

Некоторые изменения произошли также и в процессе присоединения потребителей к водной сети. В 53 общинах работы, осуществленные по субвенциальным программам водоснабжения и водоотвода Азиатского банка развития и Европейского банка развития, создали возможность более упрощенного подключения к основной сети “Веолия Джур”.