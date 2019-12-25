Планируется расширить территорию государственного заповедника “Хосровский лес”

Территория государственного заповедника “Хосровский лес” будет расширена, около 8000 га будут включены в заповедник.

Как передает Арменпресс, об этом на итоговой пресс-конференции сказал министр окружающей среды Армении Эрик Григорян.

“Мы изучили территорию заповедника и заметили, что его границы довольно ограничены. Территория Хосровского леса должна вырасти, однако за счет тех территорий, которые значимы для биоразнообразия, а не земель сельскохозяйственного назначения”, - отметил министр и добавил, что на территории Хосровского леса есть земли, которые являются пастбищами, и есть необходимость их вывода с территории заповедника.

Министр сообщил также, что работы по инвентаризации, картографии заповедника были проведены совместно с Государственным комитетом кадастра, и все было уточнено.

Из-за пожара, вспыхнувшего 12 августа 2017 года в государственном заповеднике “Хосровский лес”, сгорело почти 10% леса.