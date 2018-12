ԵՐԵՎԱՆ, 4 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Իրանն ԱՄՆ-ին նախազգուշացրել Է Պարսից ծոցից նավթի արտահանման հնարավոր դադարեցման մասին, եթե Թեհրանը զրկվի իր ածխաջրածիններն արտաքին շուկաներին մատակարարելու հնարավորությունից: Այդ մասին, ինչպես հայտնել Է Tasnim գործակալությունը, դեկտեմբերի 4-ին հայտարարել Է Իրանի նախագահ Հասան Ռոուհանին, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

«ԱՄՆ-ը չի կարողանա կանգնեցնել իրանական նավթի արտահանումը եւ պետք Է գիտենա, որ իրանական վառելիքի վաճառքին խոչընդոտելու դեպքում ընդհանրապես նավթ չի արտահանվի Պարսից ծոցից»,- ասել Է Ռոուհանին: Ինչպես դեկտեմբերի 3-ին իր կայքում հայտնել Է The Wall Street Journal թերթը՝ վկայակոչելով Պենտագոնի պաշտոնատարներին, ԱՄՆ-ի ռազմածովային ուժերի նավախումբը՝ John C. Stennis ատոմային ավիակրի գլխավորությամբ, առաջիկա օրերին կմտնի Պարսից ծոց՝ ցուցադրելու իր ուժը Իրանին: Նրա տվյալներով՝ ամերիկյան նավերի մուտքն առաջին նման գործողությունը կլինի Պարսից ծոցում վերջին ութ ամսվա ընթացքում: John C. Stennis-ը Մերձավոր Արեւելքի տարածաշրջանում գտնվելու Է երկու ամիս եւ այդ ժամանակի մեծ մասի ընթացքում նավարկելու ծոցի գոտում: Ամերիկյան ավիակրի ներկայությունը «որոշակիորեն կապահովի դրական տարբերությունը» ուժերի դասավորության մեջ ի դեպս այդ ջրերում Իրանի թշնամական գործողությունների, պարզաբանել Է Պենտագոնում թերթի աղբյուրը, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը: