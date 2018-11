ՆԱՏՕ-ի Խորհրդարանական վեհաժողովի նոր նախագահ ընտրվեց բրիտանուհի Մադելին Մունը

ԵՐԵՎԱՆ, 20 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ՆԱՏՕ-ի Խորհրդարանական վեհաժողովի նոր նախագահ Է դարձել Մեծ Բրիտանիայի ներկայացուցիչ Մադելին Մունը: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, հաղորդվում Է Վեհաժողովի Twitter-ում: Որոշումն ընդունվել Է Վեհաժողովի հերթական նստաշրջանում, որը տեղի Է ունեցել կանադական Հալիֆաքսում:

British MP @MadeleineMoon was elected today as President of @natopapress succeeding @RJukneviciene. Moon was endorsed by acclamation at the 64th NATO PA plenary session #NATOPAHalifax becoming the first woman to be voted President by the entire Assembly: https://t.co/uCEsk4HXBq pic.twitter.com/Nk6jUBvUSr