Դոլֆ Լունդգրենը նկարահանվում Է «Ակվամեն» մարտաֆիլմում

ԵՐԵՎԱՆ, 14 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Շվեդական ծագմամբ ամերիկացի դերասան Դոլֆ Լունդգրենը միացել Է «Ակվամեն» ֆանտաստիկ մարտաֆիլմի նկարահանման խմբին: Ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, այդ մասին ապրիլի 13-ին իր Twitter-ում հայտնել Է ֆիլմի ռեժիսոր Ջեյմս Վանը:

«Ավելի դժվար Էր (եւ ավելի հետաքրքիր) դա գաղտնի պահելը: Բայց, վերջապես, բարի գալուստ Ատլանտիդա, Դոլֆ Լունդգրեն»,-գրել Է կինեմատոգրաֆիստը:

Been hardest (and most excited) secret to sit on. But finally, welcome to Atlantis @Dolph_Lundgren #KingNereus #KingdomOfXebel https://t.co/qpDU00nVSd