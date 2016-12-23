Путин отправил Трампу поздравительное послание

Президент России Владимир Путин отправил поздравительное письмо по случаю Рождества и Нового года избранному президенту США Дональду Трампу. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в послании президент России выразил надежду на налаживание двусторонних отношений.

Ранее в штабе Трампа рассказали, что Путин в послании выразил надежду на то, что Москва и Вашингтон выведут международное сотрудничество на качественно новый уровень. В тексте отмечается, что отношения между Россией и США остаются важным фактором в обеспечении безопасности и стабильности современного мира. Трамп охарактеризовал письмо Путина, как "очень приятное", отметив, что оно содержит верные идеи.