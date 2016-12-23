Президент России поздравил президента Сирии с окончанием операции по освобождению Алеппо от боевиков

Президент России Владимир Путин связался по телефону с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом и поздравил его с окончанием операции по освобождению Алеппо от боевиков, сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля.

По словам Путина, этот успех стал возможен благодаря совместным усилиям всех, кто сплотился в борьбе с международным терроризмом в Сирии.

Владимир Путин подчеркнул, что теперь главная задача – сосредоточить усилия на вопросах, касающихся продвижения мирного урегулирования, в частности путем заключения соглашения о комплексном разрешении сирийского кризиса.