Юрий Лужков экстренно госпитализирован в Москве

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков в пятницу был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник, врачи его реанимировали и сейчас борются за его жизнь, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в медицинских кругах столицы.

"Юрий Михайлович действительно был госпитализирован в пятницу в одну и московских клиник. Он помещен в реанимацию", - сказал собеседник агентства,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.