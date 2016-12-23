Угонщики ливийского самолета потребовали обеспечить выход из Бенгази их сторонникам

Представители Мальты ведут переговоры с угонщиками ливийского самолета. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia. Аэробус авиакомпании Afriquiyah Airways совершал внутренний рейс из города Себха в Триполи со 118 пассажирами на борту, когда был захвачен двумя неизвестными, потребовавшими направить его на Мальту, где лайнер и приземлился,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По поступающей информации, захватчики вооружены ручными гранатами и угрожают взорвать самолет, если не будут выполнены их требования "освободить из тюрем в Ливии заключенных". Кроме того, как заявил представитель временного правительства в Ливии, воздушные пираты "потребовали безопасного коридора для выхода боевиков из города Бенгази".

Они также объявили о своей принадлежности к неизвестной ранее группировке "Аль-Фатех аль-Джадид" ("Новый Фатех").

В настоящее время самолет стоит на запасной полосе Валетты, аэропорт полностью оцеплен и закрыт для полетов.







