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Опубликовано видео с захваченным самолетом на Мальте


Издание Times of Malta опубликовало в пятницу, 23 декабря, видео с захваченным самолетом ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, которыйприземлился в международном аэропорту Мальты,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Лайнер находится на взлетно-посадочной полосе, на его борту — 118 человек. Издание отмечает, что один из двух угонщиков может быть вооружен ручной гранатой. О требованиях злоумышленников неизвестно.

 

 



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