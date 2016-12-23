Опубликовано видео с захваченным самолетом на Мальте

Издание Times of Malta опубликовало в пятницу, 23 декабря, видео с захваченным самолетом ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, которыйприземлился в международном аэропорту Мальты,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Лайнер находится на взлетно-посадочной полосе, на его борту — 118 человек. Издание отмечает, что один из двух угонщиков может быть вооружен ручной гранатой. О требованиях злоумышленников неизвестно.