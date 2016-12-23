Аэропорт Мальты закрыт для самолетов из-за захвата авиалайнера

Международный аэропорт Мальты не принимает воздушные суда после посадки авиалайнера А320, на борту которого, предположительно, находятся угонщик и более 100 пассажиров. Об этом свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar24.com.

По информации портала, готовившиеся к посадке на Мальте рейсы уходят на запасные аэродромы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.







