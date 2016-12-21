У Армении и Ирана большой потенциал сотрудничества: Хасан Рухани

За 25 лет независимости Армении Ереван и Тегеран установили теплые и близкие отношения. Как сообщает Арменпресс, об этом после встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном заявил журналистам в Ереване президент Ирана Хасан Рухани.

«Наши народы всегда жили вместе в течение тысячелетий и находятся в одной общей цивилизованной единице. В рамках деятельности нынешнего правительства Ирана, в отношения двух государств достигнут прогресс. У нас была возможность принимать у себя президента Армении Сержа Саргсяна после президентских выборов в нашей стране, и я всегда хотел посетить Армению. Я счастлив, что сегодня я нахожусь здесь, в вашей стране», - сказал президент ИРИ.

Он сказал, что Иран и Армения имеют большой потенциал сотрудничества. «Какая-то часть этого потенциала уже используется, а оставшаяся часть должна быть использована в ближайшие месяцы и годы. Особенно в сфере энергетики мы наблюдаем очень тесное сотрудничество между двумя странами. Мы должны приложить усилия для дальнейшего углубления этого сотрудничества», - сказал Рухани.

Президент ИРИ подчеркнул, что должны быть завершены работы по присоединению Персидский залив с Черным морем. «У нас должен быть маршрут, соединяющий Персидский залив с Черным морем посредством железной дороги. Этим мы создадим благоприятные условия для нашего народа, а также других народов регионов», - сказал он.

Рухани подчеркнул необходимость шагов по упрощению армяно-иранских торгово-экономических отношений. По его словам, необходимо создать льготные условия между двумя странами для сотрудничества в разных сферах. «У нас хорошее сотрудничество в области образования и науки. Используя технологические возможности, мы сможем продолжить тесное сотрудничество в этом направлении», - сказал президент Ирана.

В рамках региональных интеграционных процессов Иран пытается использовать возможности, предоставляемые членством Армении в Евразийском экономическом союзе. Рухани заявил, что Иран предпринимает шаги по подписанию соглашения о свободной торговле с ЕАЭС.