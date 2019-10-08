Ситуация на армяно-азербайджанской границе стабильно контролируема: начальник Генерального штаба

Начальник Генерального штаба ВС Армении Артак Давтян, в целом, ситуацию на армяно-азербайджанской границе оценивает как стабильную и контролируемую.

Как передает «Арменпресс», об этом Давтян заявил на пресс-конференции 8 октября.

“Ситуация на границе в целом стабильная, контролируемая. Напряженность и инциденты всегда бывали, и есть, в ближайшее время они будут продолжаться. Несколько сократилось число выстрелов и инцидентов. В связи с их возросшим количеством за последнее время в Тавушской области, ситуация не претерпела существенных изменений. Есть определенные элементы напряженности, но это всегда было. По состоянию за 20 минут до этого, были определенные выстрелы, но они носили не целевой характер, были остановлены нашим ответным огнем. Мы прогнозируем, что в этом направлении больше не будет напряженности. На это направлении дан адекватный ответ”, - сказал Давтян.