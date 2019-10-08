Я никогда не сдамся: Ким Кардашян в Белом доме обсуждала вопрос признания Геноцида армян

Всемирно известная телезвезда Ким Кардашян с администрацией президента США обсуждала вопрос признания Геноцида армян.

Кардашьян отмечает, что признание геноцида - ее цель и она никогда не сдастся. В ходе брифинга в Ереване она, отвечая на вопрос «Арменпресс» о ее усилиях в деле признания Геноцида армян и обсуждении проблемы с Дональдом Трампом, сказала: “У меня не было личного разговора по этому вопросу с президентом, но я обсуждаю его с советниками, и это моя цель. Я никогда не сдамся.

Кардашьян находится в Армении со своими четырьмя детьми, сестрой Кортни и тремя ее детьми. 7 октября они крестили своих детей в Первопрестольном Святом Эчмиадзине. 8 октября Кардашьян выступила на Всемирном форуме по информационным технологиям “WCIT 2019”.

Ким Кардашян вместе с мужем Канье Уэстом, сестрой Хлое Кардашян и племянницами впервые посетила Армению в дни 100-летия Геноцида армян - в апреле 2015 года, побывала в Мемориальном комплексе Цицернакаберд, воздала дань уважения памяти жертв Геноцида армян.