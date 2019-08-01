С целью осуществления инвестиционной программы правительство отчуждает государственное имущество

Правительство приняло решение об отчуждении государственного имущества и предоставлении его для реализации инвестиционной программы в форме прямой продажи. Речь идет о 871.9 кв. м, закрепленных за Министерством труда и социальных вопросов РА, являющихся государственной собственностью, находящихся по адресу улица 52/1 Объездного тоннеля города Еревана, а также о земельном участке площадью 0.2157 га.

Министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян отметил, что инвестиционную программу будет осуществлять ООО “Авелиац”, которое выступает под брендом “Наири фуд”, имеет известность в Армении, экспортирует также в Россию, Испанию, Францию, Голландию, с объемом производства на почти 550 млн драмов.

“Компания планирует до 2021 года завершение выполнения инвестиции на 259 760 драмов”, - как передает Арменпресс, об этом он сказал в беседе с журналистами.

По словам Сурена Папикяна, учитывая, что дважды был проведен аукцион, и ни одна компания/лицо не выразили готовность участвовать в конкурсе, предлагается за 15 млн 500 тысяч драмов предоставить ООО “Авелиац” прямую продажу, которая выплатит указанную сумму в трехмесячный срок.