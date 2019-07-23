В отношении ряда страховых компаний возбуждены уголовные дела: КГД

В следственном управлении Комитета по государственным доходам по признакам статьи 205 Уголовного кодекса РА по факту внесения заведомо ложных данных в установленные законом отчеты, расчеты, декларацию или документ, являющийся основанием для налогообложения, в ряде страховых компаний возбуждены уголовные дела. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении, в ходе предварительного следствия по расследованным и расследуемым уголовным делам последние получали услуги страхового посредника, не имея наемных работников и выписывали расчетные документы исключительно страховым компаниям, обеспечивая таким образом высокий процент получения услуг.

Согласно данным, полученным в ходе предварительного следствия, предоставленные услуги страхового посредника, не были реальными, в результате чего страховые компании в расчетах налога на прибыль из валового дохода показывали необоснованные вычеты.

В ходе расследования некоторые страховые компании, осознав и приняв нарушения, допущенные при расчете налогов в ходе своей деятельности, проявили поведение налогоплательщика, в частности, до проведения комплексных налоговых проверок последние самостоятельно подсчитали и представили налоговому органу уточненные отчеты и выплатили вытекающие из них налоговые обязательства на сумму около 218 млн 483 тысяч драмов.

В то же время предварительное следствие по уголовным делам в отношении некоторых страховых компаний продолжается.

Уведомление: обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.