Генерал Котанджян принял участие в мероприятии по случаю 80-летия Аркадия Тер- Тадевосяна

В Гюмри состоялось торжественное собрание, посвящённое 80-летию Героя Арцаха, известного под овеянными боевой славой военными псевдонимами «Командос» и «Горный лис» генерал-майора Аркадия Тер-Тадевосяна. Как сообщает Арменпресс, в мероприятии принял участие также профессор, доктор политических наук, генерал-лейтенант (в отставке), почетный президент Ассоциации политической науки Армении Гайк Котанджян.

Котанджян подчеркнул, что особый смысл этой блестящей победе в мае 1992 года придало решение руководство Нагорного Карабаха приурочить Победу в Шуши ко Дню Победы над германским фашизмом - 9 мая.

В своём выступлении в бывшем Доме офицеров Советской армии ленинаканского гарнизона наряду со славными успехами национально-освободительного движения армянского народа Гайк Котанджян отметил исключительно важную роль во взаимной безопасности Армении, России и Арцаха, векового армяно-российского братства по оружию, ныне закреплённого нахождением 102-й Российской военной базы в Гюмри и совместным армяно-российским обеспечением охраны границ Республики Армения.

Котанджян завершил своё выступление оценкой достойного вклада Республики Армения в союзе с братской Республикой Арцах, в поддержание мира и безопасности в нашем взрывоопасном регионе путём взвешенного военного и военно-политического сотрудничества со своими главными уважаемыми союзниками и партнерами: РФ и ОДКБ, а также США и НАТО.