Запущена инициированная мэрией Еревана электронная платформа “Активный гражданин”

“Активный гражданин” (activecitizen.am) электронная площадка даст возможность гражданам поделиться с мэрией Еревана своими идеями, новыми проектами о том, каким граждане хотят видеть будущее Еревана. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 8 июля заявил заместитель мэра Еревана Сергей Арутюнян. Он отметил, что из бюджета мэрии Еревана для реализации идеи программы activecitizen.am на электронной платформе было выделено 500 млн драмов.

“Мы создаем платформу, на которую наши граждане после регистрации смогут направлять в мэрию свои идеи, программы и проекты, мы их будем разрабатываем и размещать на сайте. Именно на сайте наши граждане будут голосовать за них. Те проекты, которые получат наибольшее количество голосов, будут реализованы мэрией Еревана”, - сказал Арутюнян.

Заместитель мэра отметил, что было сделано все, чтобы платформа была максимально понятной и легкой. “Это платформа для передачи идей, которая вытекает прямо из идеи демократии. Это было одно из наших предвыборных положений”, - сказал Арутюнян.

Заместитель мэра добавил, что максимальная стоимость проекта может составить 30 млн драмов.

“Регистрация на сайте проста - здесь никто не сможет зарегистрироваться под псевдонимом. Регистрация осуществляется посредством идентификационной карты или номера социальной карты. На сайте смогут голосовать те люди, которые имеют законодательно установленное право участвовать в выборах в органы местного самоуправления Еревана.

Создание платформы в 2019 году инициировала мэрия Еревана с целью обеспечения более эффективной и тесной связи с гражданами и осуществления управления самими участниками. Благодаря платформе “Активный гражданин”, жители Еревана получат возможность улучшить свое сотрудничество с муниципалитетом, делая город более комфортным и привлекательным. В то же время, платформа предложений для мэрии Еревана - это система сбора волнующих граждан проблем и единый поиск решений.