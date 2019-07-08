Время в Ереване: 11:07:36,   8 Июль

В течение этой недели в Армении сохранится прохладная погода


В течение этой недели в Армении сохранится прохладная погода. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал начальник метеорологического центра гидрометеорологической службы МЧС Армении Гагик Суренян.

“Прохладная погода сохранится и на этой неделе, температура воздуха особо не повысится, а кратковременные дожди с грозами сохранятся в значительной части районов”, - отметил Гагик Суренян.

 




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