В течение этой недели в Армении сохранится прохладная погода. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал начальник метеорологического центра гидрометеорологической службы МЧС Армении Гагик Суренян.

“Прохладная погода сохранится и на этой неделе, температура воздуха особо не повысится, а кратковременные дожди с грозами сохранятся в значительной части районов”, - отметил Гагик Суренян.