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Филиал университета им. М. Ломоносова укрепляет армяно-российские отношения


Ереванский филиал МГУ им. Ломоносова доказал, что имеет хороший потенциал для дальнейшего развития. Как сообщает Как передает «Арменпресс»,, посол России в Армении Сергей Копыркин отметил, что университет, основанный в 2015 году, укрепляет армяно-российские отношения.

“Сфера образования играет очень важную роль в развитии двусторонних отношений. Еще большее усиление этой роли будет способствовать укреплению стабильности и перспектив сотрудничества между двумя странами”, - сказал Копыркин.

Посол пожелал, чтобы филиал развивался бы и в дальнейшем, успешно и эффективно работал во имя двусторонних интересов Армении и России.




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