Результаты усиленной службы полицейских Армавира: в отделения доставлены 210 человек

Согласно поручению начальника Полиции Армении, 21 и 22 июня в Армавирской области была проведено усиленное дежурство.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции РА, оперативные группы, состоящие из подчиненных подразделений Армавирского областного управления полиции, а также обслуживающих область дорожных полицейских, совершили обход городов и дорог Армавира. Выявлено несколько десятков случаев правонарушения. В отделения полиции Армавира, Вагаршапата, Мецамора и Баграмяна были подвергнуты приводу 210 человек, в том числе и криминальные авторитеты, и ранее судимые лица.

На охраняемые специальные территории было перевезено более 50 транспортных средств, водители которых злостно нарушали правила дорожного движения, создавая угрозу для жизни и здоровья других участников движения.

Водители, которые в присутствии полицейских проявляли неправомерное поведение, были подвергнуты приводу в отделения. По некоторым случаям возбуждены административные производства.