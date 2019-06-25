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Результаты усиленной службы полицейских Армавира: в отделения доставлены 210 человек


Согласно поручению начальника Полиции Армении, 21 и 22 июня в Армавирской области была проведено усиленное дежурство.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции РА, оперативные группы, состоящие из подчиненных подразделений Армавирского областного управления полиции, а также обслуживающих область дорожных полицейских, совершили обход городов и дорог Армавира. Выявлено несколько десятков случаев правонарушения. В отделения полиции Армавира, Вагаршапата, Мецамора и Баграмяна были подвергнуты приводу 210 человек, в том числе и криминальные авторитеты, и ранее судимые лица.

На охраняемые специальные территории было перевезено более 50 транспортных средств, водители которых злостно нарушали правила дорожного движения, создавая угрозу для жизни и здоровья других участников движения.

Водители, которые в присутствии полицейских проявляли неправомерное поведение, были подвергнуты приводу в отделения. По некоторым случаям возбуждены административные производства.




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