Три армянские авиакомпании увеличат количество летающих в Грузию самолетов

Армянские авиакомпании “Армения”, “Тарон Авиа” и “Атлантис Еуропиан” увеличат число своих самолетов, совершающих пассажирские перевозки в Грузию. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал советник премьер-министра Армении Акоп Чагарян.

“Сразу после публикации указа президента РФ Владимира Путина о прекращении рейсов в Грузию с 8 июля из-за российско-грузинской напряженности, я обратился ко всем армянским авиакомпаниям с целью уточнения их готовности и возможностей участвовать единым армянским фронтом в пассажироперевозках РФ - Грузия и в обратном направлении. С удовлетворением должен отметить, что 3 авиакомпании – “Армения”, “Тарон Авиа” и “Атлантис Еуропия”, с закрепленных 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2, готовы участвовать в урегулировании кризиса, о результатах было доложено премьер-министру”, - написал Чагарян.

Депутаты парламента Грузии 20 июня сорвали работу Межпарламентской ассамблеи православия. Присутствие российских депутатов было неоднозначно воспринято парламентариями Грузии, они подняли свой голос протеста в связи с участием российских депутатов. Протесты начались после скандала в связи с визитом депутата Госдумы Сергея Гаврилова, занимающего пост главы Межпарламентской ассамблеи православия.

В результате столкновений на проспекте Руставели в Тбилиси в тот же день пострадало более 200 человек, в том числе полицейские и журналисты. Как сообщают грузинские СМИ, задержаны несколько десятков человек.

За столкновениями между демонстрантами и сотрудниками полиции последовала отставка председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе. Президент Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации митингов в стране, в ответ на это премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал заявление грузинского президента непрофессиональным, отметив, что попытки свалить вину на Россию искажают ситуацию.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить граждан РФ на территорию Грузии.