Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе

Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранские правительственные источники.

По его данным, Трамп потребовал от Ирана начать переговоры с США в отведенный Вашингтоном срок. Иран в ответ на угрозу предупредил США о риске "региональных и международных" последствий удара по стране. Послание Трампа и ответ Ирана были переданы при посредничестве Омана.

"В своем послании Трамп заявил, что он против любой войны с Ираном и что он хочет переговоров с Тегераном по поводу многих вопросов, - сообщил иранский источник агентства. - Он дал короткий период времени, чтобы получить наш ответ, но непосредственный ответ Ирана заключался в том, что решение по этому вопросу должен принять верховный лидер [аятолла Али] Хаменеи". "Мы ясно дали понять, что лидер против любых переговоров, но сообщение будет передано ему [Хаменеи] для принятия решения, - сообщил Reuters другой иранский официальный источник. - Однако мы сказали оманским официальным лицам, что любая атака против Ирана будет иметь региональные и международные последствия".