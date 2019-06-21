Парламент Армении единогласно ратифицировал Соглашение между правительствами РА и Кореи о поощрении и взаимной защите инвестиций

Национальное собрание Республики Армения ратифицировало Соглашение между Правительством Республики Армения и Правительством Республики Корея о поощрении и взаимной защите инвестиций. Как передает «Арменпресс», проект представило правительство Армении.

Соглашение между Правительством Республики Армения и Правительством Республики Корея о поощрении и взаимной защите инвестиций было подписано 19 октября 2018 года в Ереване. Соглашением определены общие принципы инвестиционной деятельности между Республикой Армения и Республикой Корея.

Соглашение дает возможность на основе равенства и взаимной выгоды создавать благоприятные условия для инвесторов обеих стран, способствуя стимулированию бизнес-инициатив в обеих странах. Соглашение гарантирует инвестору каждой стороны полную защиту и безопасность, а также справедливый и равный режим в соответствии с международным правом.

Соглашение было ратифицировано единогласно 102 голосами.