Парламент Армении ратифицировал Соглашение об углублении сотрудничества в сфере обеспечения информационной безопасности государств-членов ОДКБ

Национальное собрание РА ратифицировало Соглашение об углублении сотрудничества в сфере обеспечения информационной безопасности государств-членов ОДКБ. Как передает «Арменпресс», проект Закона “О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-членов Организации договора о коллективной безопасности в сфере обеспечения информационной безопасности” был принят единогласно. За ратификацию Соглашения проголосовали 97 депутатов.

Основными целями Соглашения являются дальнейшее развитие информационной безопасности государств-членов ОДКБ на основе межгосударственного сотрудничества, совершенствование механизмов противодействия угрозам в информационной сфере, совместное противодействие незаконной деятельности в информационном пространстве государств-членов ОДКБ, взаимное содействие развитию технологической базы обеспечения информационной безопасности сторон, сотрудничество в вопросах обеспечения международной информационной безопасности.

Стороны осуществляют сотрудничество в сфере информационного обеспечения по следующим направлениям: разработка правовых основ сотрудничества, содействие совершенствованию международной правовой базы, формирование практических механизмов совместного реагирования на угрозы информационной безопасности, совершенствование технологической основы обеспечения информационной безопасности, устранение компьютерных инцидентов и последствий, обмен информацией об угрозах информационной безопасности и их источниках, обмен опытом и подготовка кадров.

Соглашение было подписано 30 ноября 2017 года в Минске Россией, Арменией, Казахстаном, Белоруссией, Киргизией и Таджикистаном.