Главы МИД Армении и Азербайджана договорились в ближайшее время вновь встретиться под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением по итогам встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Как передает «Арменпресс», в заявлении отмечается, что участники встречи обсудили последние развития в процессе урегулирования карабахского конфликта и основные вопросы.

Министры иностранных дел представили свою позицию и ожидания в связи с осуществлением гуманитарных мероприятий и мер по безопасности, предложенных сопредседателями в ходе последнего визита в регион.

Выразив сожаление о последних потерях, сопредседатели призвали стороны принять незамедлительные меры по восстановлению атмосферы, способствующей миру и предметным переговорам. Сопредседатели призвали стороны подтвердить приверженность неукоснительному соблюдению режима прекращения огня и воздерживаться от любых провокационных действий, в том числе от выстрелов снайперов и проведения инженерных работ вдоль линии соприкосновения и международных границ.

В беседе с сопредседателями министры иностранных дел отметили важность использования существующей прямой связи для снижения напряженности.

Главы МИД договорились в ближайшее время вновь встретиться под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.