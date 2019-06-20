Журналист задержан по подозрению в вымогательстве в крупных размерах

Следственный управление по тяжким преступлениям г. Еревана Следственного комитета РА рассматривает необходимые следственные и процессуальные действия для выяснения обстоятельств вымогательства в крупных размерах, совершенного журналистом. Журналист арестован.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, по предварительным данным, 18 июня 2019 г. журналист издания “Айкакан жам” посетил кабинет заместителя командира 1-го офицерского батальона Дорожной полиции и, представившись журналистом, сообщил, что имеет сведения о том, что последний занимается предпринимательской деятельностью и в связи с этим имеет налоговые обязательства в размере около 41.000.000 драмов РА. Журналист также сообщил заместителю командира батальона, что собирается опубликовать эту компрометирующую информацию в четырех СМИ, и для ее неразглашения потребовал у заместителя командира батальона крупную сумму - 800.000 драмов, намекая на то, что размер требуемой суммы можно и уменьшить.

19-го июня 2019 г., около 16:30, журналист издания “Айкакан жам”, посетив кабинет заместителя командира батальона, по представленной ранее угрозе потребовал и получил 400.000 драмов РА, после чего в результате мер, предпринятых сотрудниками ГУВД Полиции РА, в том же кабинете он был арестован.

При осмотре места происшествия в сумке журналиста была обнаружена сумма в 400.000 драмов, полученная от заместителя командира батальона.

В связи с инцидентом 19 июня 2019 года в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью Полиции РА было возбуждено уголовное дело по пункту 3.1 части 2 статьи 182 Уголовного кодекса РА, предварительное следствие по которому ведется в отделе по расследованию тяжких преступлений следственного управления города Еревана СК РА.

Журналист задержан по подозрению в вымогательстве крупных размеров у заместителя командира офицерского батальона.

Следствие продолжается.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.